In conferenza stampa nel post gara tra Bologna e Milan, l'allenatore dei rossoblù Thiago Motta ha avanzato, tra il serio e il faceto, una nuova idea: 'Dirò ai magazzinieri di farci dei pantaloncini con delle tasche, così i nostri giocatori metteranno le mani lì e non concederanno rigori".



Il riferimento è al tocco di mano di Lucumì che, secondo la squadra di Pioli, sarebbe stato da punire con un penalty. "Sì la prende con la mano ma dopo che la palla ha colpito anche altre parti del corpo. Per avere equilibrio si deve avere le braccia larghe", ha poi chiosato.