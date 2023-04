L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida che vedrà i rossoblù affrontare il Milan con Pioli che ha scelto di schierare 10 riserve su 11.



TANTI CAMBI, STESSA IDEA - "Non è difficile preparare la partita oggi nonostante i tanti cambi del Milan. Hanno la stessa idea di gioco, sono in forza, credo sarà una bella gara da vedere".



SENZA ORSOLINI - "Cambia poco tra Orsolini e Aebischer, cambia poco e affronteremo in Milan nello stesso modo".