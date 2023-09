Intervenuto in conferenza stampa prima della gara in trasferta contro il Monza, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così:



Su Moro: "Moro deve continuare a lavorare così per farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Un giocatore deve essere pronto per giocare 90 come 15 minuti. L'anno scorso è accaduto spesso a Riccardo (Orsolini, ndr)".



Su Saelemaekers: "Sta migliorando nella forma. E' arrivato con grande entusiasmo e si è inserito bene. Vedremo domani se inizierà dal primo minuto o entrerà a gara in corso. E' un giocatore che è convinto di poter giocare ovunque. E' una risorsa importante per la squadra. Per me i giocatori che sanno fare diversi ruoli riescono anche a capire meglio come aiutare i compagni".



Sulla partita: "Scenderemo in campo con la miglior formazione per affrontare il Monza. Non avremo Lucumì e Posch che speriamo possano rientrare il prima possibile. El Azzouzi e Orsolini, come tutti gli altri, potrebbero giocare domani. Entrambi hanno fatto bene nella scorsa partita e potrebbero entrare dall'inizio".