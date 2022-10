"Sarà una partita difficile e non sarà facile difendere. I grandi giocatori non sbagliano due partite di fila. Dobbiamo stare attenti a Leao ma anche ai giocatori che gli danno la palla e quelli che serve, come Giroud in area. Dobbiamo essere concentrati su quello che dovremo fare difensivamente. Con Theo il Milan guadagna tantissimo: è uno dei laterali al mondo al momento. Ha una gamba importante, attacca e difende bene". Così Thiago Silva in conferenza stampa pre Milan-Chelsea.