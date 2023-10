Il contraltare di un attacco che per ora, in Champions League, stenta, con nemmeno un gol segnato, èe fino a questo momentoquando ha potuto schierareuna coppia sempre più affiatata.Nonostante in Serie A i rossoneri abbiano comunque il terzo reparto offensivo per numero di reti realizzate, 15, dietro a Inter e Napoli, nella massima competizione europea le cose non sono andate per il verso giusto lì davanti: l'unica costante, tra campionato e coppa, èche ha blindato la porta del Milan edper la sfida all'Italia,per la doppia amichevole negli USA.- Riconquista, soprattutto pergrazie all'intesa con l'ex Schalke e all'amalgama perfetto per caratteristiche: i dati parlano chiaro,, contro Torino nel 4-1 casalingo e Cagliari nel 3-1 esterno.he solitamente vantano medie realizzative alte, in attesa della prova PSG.con i conseguenti 5 gol subiti. In attesa di ritrovare l'attacco anche in Europa,dopo la sosta, e, convocato per la prima volta da Scaloni con la nazionale argentina.@AleDigio89