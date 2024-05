Thiaw: 'Voglio restare al Milan, giocare qui è un privilegio'

si è dimostrato uno degli acquisti più interessanti degli ultimi anni di mercato del Milan. Il difensore centrale tedesco classe 2001, arrivato dallo Schalke 04 ad agosto 2022, è tra i più spendibili in ottica futura visti i grandi margini di crescita e le indubbie qualità mostrate. Qualità che non sono passate inosservate agli occhi delle big europee, tra le quali si leggono anche i nomi Real Madrid e Bayern Monaco, squadre interessate al profilo del milanista. Tuttavia,, in un'intervista riportata da Sky. Queste le sue dichiarazioni:

"Ovviamente voglio rimanere: giocare qui è un privilegio e darò il massimo per questa maglia, per raggiungere traguardi importanti insieme ai miei compagni"."Ci aspettavamo di più. Dobbiamo sempre puntare a raggiungere il massimo. E da questa stagione dobbiamo imparare molto. I tifosi? Possiamo capire la loro protesta: non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo accettare il messaggio che ci hanno mandato"."Non è stato un momento facile: è stato il mio primo infortunio serio e non sapevo veramente come uscirne. Credevo bastasse recuperare il ritmo, ma c'è voluto più tempo. Ora credo di essere tornato su un buon livello, fisicamente sto bene e spero di sentirmi meglio l'anno prossimo".

"Olivier è un gentleman. È uno dei giocatori a cui faccio riferimento. È umile nonostante tutto quello che ha vinto"."È veramente un bravo ragazzo, ricopre il mio stesso ruolo e per questo ho potuto chiedergli molte cose. È sempre stato disponibile, dandomi delle opinioni oneste: sapevo di poter contare su di lui, sia per il calcio che per la vita quotidiana. È stato un piacere giocare con entrambi".