Thierry Henry è intervenuto ai microfoni parlando della situazione Liverpool. I Reds, incappati in un inizio di stagione complicato, ieri sono usciti vittoriosi dalla sfida col Napoli. L'occasione ha permesso a Henry di esprimere la sua visione in particolare sul nuovo acquisto Darwin Nunez.



Queste le sue parole:



"Credo che abbia bisogno di fiducia. Sta facendo bene, ma a volte cerca di superare le aspettative e incappa in qualche errore. Credo che stia influendo l'eredità pesante di Mané."



Proseguendo l'ex centravanti francese ha aggiunto:



"Vuole dare molto ai tifosi del Liverpool e stupirli, ma a volte ha fretta."



In seguito Henry ha chiarito che Nunez potrebbe non avere lo stesso 'killer instinct' di alcune stelle del Liverpool del passato. Tuttavia, non è mancato un paragone illustre, con Darwin accostato al connazionale Luis Suarez col quale a detta di Henry si individuano "caratteristiche simili".