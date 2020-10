Ha fatto davvero un ottimo lavoro negli ultimi anni”. Si è espresso così il tecnico dell’Amburgo, Daniel Thioune, in merito al profilo di Jonas Boldt, direttore tecnico dei tedeschi. “Non importa affatto. Spetta interamente al club.Ha fatto davvero un ottimo lavoro negli ultimi anni. Di conseguenza, l’interesse nei suoi confronti è certamente aumentato. È del tutto normale. Se ne occuperà chi di dovere“, ha poi aggiunto Thioune, in conferenza stampa, sulle voci che vedono un suo spostamento dalla Germania. Il profilo di Boldt ha iniziato a circolare per le mani dei Friedkin già la settimana scorsa, quando i nuovi proprietari texani hanno tenuto insieme a lui un colloquio. Il direttore sportivo, scuola Völler, è piaciuto a Dan e Ryan e per la prossima settimana è già stato fissato un ulteriore meeting: saranno presenti Marc Watts e alcuni legali del gruppo americano.