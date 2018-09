Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport l'attuale presidente dell'Inter, Erick Thohir è a un passo dall'acquisto delle quote di maggioranza dell'Oxford United, club che milita nella League One, la terza serie inglese.



La notizia se confermata potrebbe significare contemporaneamente che l'operazione di vendita a Suning del rimanente 31% di quote societarie dell'Inter attualmente in suo possesso procede a ritmi spediti. L'exit strategy dovrebbe essere ratificata entro la fine di ottobre con l'assemblea dei soci che ratificherà il bilancio chiuso al 30 giugno.