".non ha smesso di pensare ai nerazzurri e dall'Indonesia, della cui Federcalcio è oggi presidente, l'ex patron del club milanese parla a Sportmediaset: "In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano. Dobbiamo offrire ai tifosi uno spettacolo migliore".- "Certamente, abbiamo appena vinto contro il Porto in Champions League: una bella prestazione".- "Tantissimo, sempre forza Inter".- "Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso".- "È un bravo allenatore e mi piace molto il suo gioci, sta facendo un grande lavoro negli ultimi due anni".- "Purtroppo no, è da un po' che non ci sentiamo. Ci scambiamo gli auguri di compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi ed è stato molto bello".- "Ha tantissimi punti di vantaggio e vincerà lo scudetto. Anche quando ero presidente dell'Inter il Napoli aveva una squadra forte, ma ora è un gruppo compattissimo. Per questo funziona. Spalletti ha amalgamato benissimo i giocatori".