Il direttore generale di Bodo/Glimt, Frode Thomassen, ha parlato al tabloid norvegese Verdens Gang e ha espresso il suo parere sulla squalifica di Knutsen: "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Pianifichiamo che la verità emerga". Thomassen afferma di aver già informato la UEFA che riceverà un ricorso oggi sulla decisione di sospendere temporaneamente Knutsen