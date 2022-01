Uno dei giocatori più chiacchierati in uscita in casa Sampdoria è sicuramente Morten Thorsby. Il mediano norvegese è seguito dalla Premier, da club russi e dall’Augsburg, tanto che si parlava addirittura di un’offerta tedesca per il suo cartellino.



Secondo il padre e agente di Thorsby, Espen, il futuro del centrocampista sarà ancora a Genova: “Se non succede nulla di molto strano, Morten resterà alla Samp” ha detto a Sampdorianews.net. “Ama il club e la città. Vuole lottare con la squadra e il nuovo allenatore. Ha grandi speranze per la stagione primaverile”.