Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto a Dazn prima della partita con l'Atalanta: "Ogni partita è una finale. Anche per loro è fondamentale, ma noi vogliamo dare continuità e questa può essere l'occasione giusta".



CERCATO DALL'ATALANTA, COSA LO HA CONVINTO A RESTARE ALLA SAMP? - "Io sono contentissimo e tutti lo sanno qui alla Sampdoria. Ora giochiamo per la salvezza. E' stata una stagione difficile, ma possiamo fare un buon finale: questa è l'unica cosa che ho in mente".