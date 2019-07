Gli ultimi sei mesi di carriera sono stati piuttosto movimentati per Morten Thorsby. Da quando il centrocampista norvegese ha firmato il suo contratto con la Sampdoria, è stato messo fuori rosa dall'Heerenveen salvo poi essere reintegrato. Un'avventura che il centrocampista spera di scordare presto: "Da dimenticare perché non era calcio, non era la situazione che volevo da calciatore. Ora sono felice perché posso concentrarmi ogni giorno per migliorare. Il mio desiderio è questo".



Per Thorsby si era parlato anche di un possibile addio: "Ho incontrato Osti di recente, mi ha detto di fare di tutto per mettermi in mostra. Imparerò il più possibile e vedremo ad agosto. Andare via? Vedremo, la strada è ancora lunga. Sono concentrato solo sulle prossime settimane. So di essere il primo norvegese nella storia della Samp, è una cosa speciale".



Il giocatore sognava da tempo un approdo a Genova: "Volevo venire alla Samp già a gennaio, non vedevo l’ora di avere questa possibilità. So che sarà difficile perché è un grande club, c’è molta concorrenza con tantissimi giocatori forti, ma farò del mio meglio. La prima settimana è andata molto bene. I ritmi di allenamento sono duri, ci sono molte sedute. Ci alleniamo, mangiamo e dormiamo. Il posto però è molto bello, ieri abbiamo avuto una giornata libera e abbiamo visto le montagne qui intorno" ha detto a Telenord. "Il mister propone un sistema di gioco nuovo per me, si tratta di un’altra cultura. Posso giocare in tutte le posizioni, ma preferisco essere interno di destra o di sinistra che ha libertà di muoversi box to box. La mia qualità maggiore è di partire dalle retrovie e inserirmi in area di rigore, contribuendo comunque a difendere. Insomma, gioco ovunque".



Buona l'impressione suscitata da Ferrero: "L’ho incontrato quando abbiamo cenato tutti insieme. È stato bello incontrarlo. Ovviamente è una persona importante per il club e simpatica. Siamo un gruppo giovane, con tanto talento e voglia di migliorarsi. Vogliamo sempre fare meglio e questa è la cosa più importante. C’è molta competizione, ripeto. Penso che si sta formando una buona squadra. Lingua? Ci sono molti ragazzi stranieri. Con Ekdal parlo svedese, Praet e Barreto sanno l’olandese e gli altri parlano inglese. Non ci sono problemi, ma il mio italiano sta migliorando".