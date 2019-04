Non smette di scatenare polemiche quanto successo martedì sera alla Sardegna Arena di Cagliari durante e dopo la partita contro la Juventus. Prima i fischi e i buu razzisti a Kean, Matuidi e Alex Sandro, poi le parole di Bonucci. A queste sono seguite tante reazioni indignate dal mondo del calcio, l'ultima delle quali arriva da Lilian Thuram, ex difensore bianconero da anni schierato contro il razzismo: "Bonucci - ha dichiarato il francese a Le Parisien - ha detto qualcosa che molti al mondo pensano: i neri si meritano queste cose che capitano. Dicendo 50 e 50, evoca una responsabilità condivisa tra tifosi e Kean. Pensate: il compagno di squadra di Kean dice che lui merita queste grida di scimmia e i tifosi possono continuare! La domanda giusta da porre a Bonucci sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritare simili grida di scimmia? Per meritare tanto disprezzo? Non dice mai ai tifosi che hanno torto ad agire in questo modo, ma che il giocatore ha in parte cercato le loro grida. La reazione di Bonucci è violenta come le grida di scimmia, è come quando una giovane donna viene violentata e alcune persone notano il modo in cui è stata vestita. È a causa di queste persone che non si va avanti".



A BONUCCI - "Bonucci non è stupido, ha un'idea della società. Quello che si può dire di Bonucci è che sta facendo commenti di incredibile violenza contro il proprio compagno di squadra. Perché Kean ha segnato un gol e l'ha festeggiato davanti alla tribuna dell'avversario, è normale che venga insultato per il colore della sua pelle? I commenti di Bonucci sono vergognosi. Dobbiamo essere d'accordo sul razzismo, queste grida di scimmia sono il disprezzo con cui vengono trattate tutte le persone di colore, compresi tutti i bambini che sono il colore di Kean". SU KEAN - "Cosa dico a Kean? Che ha fatto molto bene a rimanere orgoglioso e forte nelle avversità. Esorto tutte le persone di colore a fare lo stesso e chiedo rispetto quando gente come Bonucci vuole che finiscano nei guai".



LA PARTITA - "L'arbitro ha interrotto la partita? È stato fatto qualcosa? Siamo in piena ipocrisia e tutto questo va avanti da anni. Tutti dicono che fermeranno il gioco la prossima volta, ma non succederà. L'osservazione è che alle autorità calcistiche non importa, se li avesse davvero disturbati la partita sarebbe stata interrotta, credetemi. La squadra avrebbe lasciato il campo e avremmo trovato una soluzione".