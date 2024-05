Thuram fuori in Sassuolo-Inter: chi gioca al suo posto

Dopo la vittoria dello scudetto Simone Inzaghi può affrontare con più serenità le ultime giornate di campionato.. Per il finale di stagione l'allenatore nerazzurro ha deciso di fare un po' di turnover dando spazio anche a quei giocatori che hanno trovato meno spazio durante i mesi precedenti.- Contro il Sassuolo dovrebbe rimanere fuori Marcus Thuram, uno dei protagonisti dello scudetto e forse il miglior colpo di mercato per rapporto costo/rendimento: arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach dopo un testa a testa col Milan senza la certezza del posto fisso, si è conquistato un ruolo da titolare al fianco di Lautaro Martinez., il Niño Maravilla che in questa stagione in campionato aveva giocato 5 gare dall'inizio.

- Se l'Inter dovesse vincere contro il Sassuolo. All'andata infatti, a fine settembre, i neroverdi avevano vinto 2-1 a San Siro grazie ai gol di Bajrami e Berardi che nella ripresa avevano ribaltato il vantaggio della squadra di Inzaghi firmato da Darmian nel primo tempo. Era l'inzio della stagione e la prima sconfitta stagionale, l'unica in campionato dei nerazzurri, che dopo quel ko hanno messo in fila 15 partite tra vittorie e pareggi fino all'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Bologna.