Intervistato da Canal Plus, l'esterno d'attacco del Borussia Monchengladbach ed ex-obiettivo di mercato dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato del suo futuro e dell'interesse del Bayern Monaco per lui.



“Il Bayern è un club molto grande, ovviamente. Ma per è importanto vivere giorno dopo giorno. Che scopo ci sarebbe per me di programmare ora i prossimi tre anni?"