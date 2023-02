, è lui l'obiettivo a parametro zero per rinforzare l'attacco. L'addio alè ormai segnato per l'attaccante francese, in scadenza di contratto e con nessuna intenzione di rinnovare, e i nerazzurri da tempo si sono attivati per regalarsi il figlio d'arte. E battere la concorrenza che nel corso dei mesi si è fatta viva.- Dalalfino alla Premier League, con ilin testa e le suggestioni. Tante ipotesi che hanno fatto da contorno alla proposta dell'Inter, pronta a mettere sul piatto un progetto tecnico che coinvolgerebbe in un ruolo da attore primario il figlio di Lilian. C'è poi l'aspetto economico, con le big estere (soprattutto quelle inglesi) in grado di garantire un ingaggio più ricco, ma in aiuto dell'Inter non bisogna dimenticare ci sono i benefici del- Le trattative proseguono e nel frattempo lo sguardo dei tifosi resta puntato anche sui social di Thuram. Che nelle ultime ore ha animato i nerazzurri pubblicando, in una storia su Instagram, una foto diper celebrare il 40° compleanno dell'Imperatore (17 febbraio). Un segnale che fa ben sperare l'Inter, essendo il brasiliano uno dei centravanti più identificati nel mondo nerazzurro. Messaggio cifrato o meno, l'Inter non molla e prova a stringere la presa per chiudere l'accordo ed evitare sorprese: portare Thuram a Milano è il prossimo obiettivo.