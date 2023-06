Marcus Thuram non ha ancora preso la sua decisione finale fra Milan, PSG e... Lipsia e dietro alla non scelta c'è una questione puramente economica. L'entourage dell'attaccante ormai svincolatosi dal Borussia Monchengladbach sta aspettando di capire, oltre al progetto, quale sarà l'offerta economica più alta che gli verrà prospettata con i rossoneri che sono fermi a 5 milioni netti, i parigini che arrivano a oltre 7 milioni e il Lipsia che, secondo il Corriere della Sera, non ha per ora accontentato le richieste da 10 milioni fatte per restare in Bundesliga.