Marcus Thuram non ha ancora deciso. E allora pure la Juve prova a tornare in corsa sul francese che lascerà tra tre mesi il Borussia Monchengladbach. Restano altri i club in vantaggio, tra questi anche l'Inter. Ma il club bianconero sta valutando con estrema attenzione l'opportunità di ingaggiarlo a parametro zero e si è mossa negli scorsi giorni per capire quali e quanti margini ci siano ancora per inserirsi: risposta positiva, ma serve una mossa concreta.