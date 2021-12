In Portogallo c'è un'isola felice fatta di talenti, creatività e idee. Brillantezza e lavoro al centro di tutto. "Operativo 20 ore al giorno, senza sosta", così raccontano l'impatto quotidiano di Tiago Lenho, portoghese da Viano da Castelo, ex calciatore, classe 1988. Giovanissimo eppure già l'uomo nuovo del calcio lusitano perché il suo Gil Vicente sta decollando in classifica, aspettando l'appuntamento contro lo Sporting che vale il prestigio di un'annata intera.



I suoi acquisti migliori? Colpi a tratti geniali. Un esempio: Tiago Lenho ha acquistato il portiere Stanislav Kritsyuk da free agent, solo due mesi dopo rivenduto allo Zenit San Pietroburgo per 2 milioni di euro. Non pochi, per un 30enne che fino a poche settimane prima era svincolato. Finisce qui? No, anzi: in attacco ha scovato il 23enne Francisco Navarro dal Valencia, operazione a costo quasi zero per quello che oggi è diventato il terzo miglior marcatore nel campionato portoghese con 9 gol alle spalle di Darwin Nunez e Luis Diaz, in testa con 11 reti.



Questo è il sistema di Tiago Lenho: credere nei talenti, scovare opportunità, creare valore. Vendere al momento giusto e investire su chi può stupire. Senza sosta. Per un direttore giovanissimo di cui tutti parlano in Portogallo, il Gil Vicente è un gioiello di gestione che è solo all'inizio del suo percorso.