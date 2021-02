Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Milan.



OCCASIONE - "La Roma deve affrontare tutte le partite come se fossero una finale, che sia contro il Milan o che sia il Benevento il nostro avversario. La nostra mentalità è questa. È evidente che analizziamo i risultati dei nostri avversari, ma il nostro focus dev'essere solo sulla nostra squadra. So che oggi sarà così e faremo bene".



MAYORAL E DZEKO - "Borja Mayoral sta disputando un'ottima stagione, 11 gol e 6 assist se la memoria non mi inganna. ed è sempre stato positivo quando è stato impiegato e oggi Edin Dzeko era in un buon momento è davvero un peccato il suo infortunio, ma sta lavorando per tornare il prima possibile e sono sicuro che sarà importante per noi da qui alla fine della stagione.