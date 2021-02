Roma-Milan è il posticipo delle 20.45 della 24esima giornata di Serie A. Ecco alcune curiosità e statistiche.



Jordan Veretout della Roma ha segnato nove reti in questa Serie A e potrebbe diventare il primo centrocampista francese in doppia cifra di gol in una singola stagione nei top campionati europei dal 2018/19, in cui furono ben tre a riuscirci: Pogba, Thauvin e Oudin.