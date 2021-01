Al termine di una giornata particolarmente densa di appuntamenti ma fondamentalmente poco fruttuosa per quanto riguarda i possibili affari da concludere,Dall'incontro con uno dei principali candidati all'eventuale sostituzione in panchina di Paulo Fonseca -- alle, il dirigente portoghese è rientrato da Milano con un sostanziale nulla di fatto.dell'operazione che avrebbe portato Dzeko alla corte di Conte e il Niño Maravilla in giallorossodei calciatori a sfavore del club nerazzurro e le ultime ore non hanno portato ad alcun passo in avanti.dopo la pesante sconfitta nel derby e soprattutto l'agitato post-partita del match di Coppa Italia con lo Spezia, balzato agli onori della cronaca sopratutto per il caos delle sostituzioni. I rapporti tra Fonseca e Dzeko sono ai minimi storici e l'ex capitano continua a vivere e a lavorare ai margini del gruppo.- Interpellato dai cronisti presenti alla Stazione Termini di Roma poco dopo l'arrivo da Milano,Il tempo è agli sgoccioli e i margini per trovare la famosa quadra stringe, ma nulla è da considerare impossibile., raggiungendo un'intesa di massima col presidente rossoblù Preziosi (prestito con diritto di riscatto). In una giornata apparentemente priva di sussulti sul fronte romanista,Da subito in caso di nuovo tracollo di Fonseca o più verosimilmente da giugno, quando scadrà il contratto del tecnico portoghese? Solo il tempo potrà dirlo.