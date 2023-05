Anno dopo anno la Juve ha sempre chiesto informazioni su Youri Tielemans. Provando seriamente a portarlo alla Continassa, specialmente nell'estate del 2021. Ora che il belga ha però deciso di lasciare il Leicester a parametro zero, tutto può di nuovo infiammarsi, anche l'interesse del club bianconero. Che si sta muovendo e ci proverà. Pur sapendo di non essere più in prima linea.