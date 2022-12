In campo è imperforabile, sui social è il più apprezzato dal pubblico femminile. Stiamo parlando di Yassine Bounou, il portiere del Marocco che sta stupendo tutti ai Mondiali in Qatar. Oltre che per le sue prestazioni però il numero uno del Siviglia ha attirato le attenzioni anche per il suo aspetto fisico. Diventato in poche settimane un sex symbol mondiale, i suoi profili si sono riempiti di messaggi e followers spinti a seguirlo per la sua avvenenza. Bounou però è sposato e ha un figlio con Imane Khb, splendida influencer marocchina a cui di certo nelle ultime ore saranno fischiate le orecchie.... Una brutta notizia insomma per le tante recenti tifose del portiere che ha occhi solo per la sua bella amata. Ecco le sue FOTO migliori.