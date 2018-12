Il terzino svizzero non è un titolare inamovibile nei piani di Unai Emery all’e le recenti prestazioni hanno spazientito i tifosi. Da ultimo è arrivata la pesante sconfitta per 5-1 nel big match contro il, con Lichtsteiner a crollare (come tutta la difesa dei Gunners) sotto i colpi di Firmino e compagni. Dagli applausi dello Stadium ai fischi in Inghilterra: la stagione 2018-19 dello svizzero non è cominciata benissimo.