Quella di ieri sera è stata decisamente una serata no per. Tra i peggiori in campo nel pareggio con la Roma, il francese prima ha causato il rigore del vantaggio giallorosso con un tocco di mano in area (netto, braccio troppo largo) prendendo anche il cartellino giallo, poi ha lasciato la squadra in dieci per doppia ammonizione dopo un intervento in ritardo su Mkhitaryan. Insomma, se Pirlo ha lasciato due punti all'Olimpico la responsabilità è anche la sua. Lo sanno i tifosi bianconeri, che sui social non perdonano.