Come analizzato negli scorsi giorni con uno Jovic che non segna e un Cabral che, nonostante avesse trovato la fiducia dell’ambiente, sarà costretto a stare out ancora per un po’, la dirigenza della Fiorentina è chiaramente alla ricerca di un attaccante da aggiungere al reparto avanzato di Vincenzo Italiano. E quest’oggi a parlarne è stato anche Il Tirreno che oltretutto ha cercato di analizzare i due profili in cima alla lista del due Barone Prade.



Secondo quanto riportato la Fiorentina al momento starebbe valutando seriamente i profili di Borja Mayoral e di Joao Pedro, seguiti da vicino anche in passato quando militavano in Serie A. Lo spagnolo è al Getafe mentre l’italobrasiliano, al momento in prestito al Fenerbahce, è alle prese con un infortunio che lo tiene ai box da inizio dicembre. In questi ultimi giorni di mercato quindi verrà valutata attentamente la situazione di Atrhur Cabral e in seguito verrà scelta la strada da seguire: prendere un altro attaccante o restare cosi?