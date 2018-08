I tifosi della Fiorentina hanno annunciato la decisione di disertare la trasferta allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione di Sampdoria-Fiorentina, prima giornata di campionato, in seguito alla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure, con il crollo di parte del ponte Morandi. I club della Curva Fiesole hanno affermato in una nota: "Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto"



NIENTE TRASFERTA - Niente trasferta nel quartiere genovese di Marassi: "Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega"