Negli ultimi mesi i tifosi della Fiorentina sono spesso stati al centro della cronaca. In questa stagione, dalla lite tra Spalletti ed un tifoso nei pressi della panchina ed il tifoso con la maglia del Liverpool sotto il settore ospiti contro la Juventus, a Firenze ne sono successe di tutte i colori. Per questi motivi da qualche settimana il pubblico dello stadio Franchi è spesso sotto accusa per la condotta con cui assiste alle gare interne della squadra di Vincenzo Italiano.



Domenica scorsa però, durante la vittoria esterna della Fiorentina a Marassi, è avvenuto qualcosa che merita di essere raccontato, e che va in controtendenza alle gesta sopra menzionate. A riportare la notizia è stata la pagina FB Indipendenti, da sempre vicino al club gigliato, che quest’oggi ha riportato la lettera di una tifosa viola presente nel settore ospiti. Questi il messaggio:



“Vorrei raccontare una cosa carina che è successa nel settore ospiti a Genova domenica, dato che ultimamente parlano sempre male dei tifosi della Fiorentina. Ero a Marassi appunto nel settore ospiti, con un’amica e il suo bambino di 2 anni, che sono a Genova al Gaslini da 4 mesi perché lui ha un tumore raro e mortale. Abbiamo deciso di portarlo per la prima volta allo stadio a vedere la Fiorentina, dato che giocava a Genova. Ad inizio secondo tempo la mia amica si è accorta di aver perso il cellulare e vi lascio immaginare l’ansia perché ha dentro foto e video del bambino. Abbiamo iniziato a chiedere a tutti i tifosi e dopo un po’ di tempo e con il passaparola, gli ultras si sono mobilitati e le hanno restituito il cellulare che nel frattempo era stato ritrovato in terra. Vorrei che si spargesse questo racconto perché fa bene raccontare la bontà dei tifosi, i nostri in questo caso, se potete condividete in qualche modo. Grazie”.