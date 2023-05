Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, in un'intervista a Prime Video si è soffermato sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, raccontando di fare il tifo per i nerazzurri per un motivo specifico:



"Spero che Lukaku vinca la Champions League. Ovviamente dall'altro lato, nel Manchester City, c'è l'altro mio compagno di nazionale de Bruyne, ma conosco Romelu da più tempo e lo rispetto tantissimo".