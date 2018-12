Un altro episodio di violenza a margine di una partita di calcio, questa volta a Liverpool: vittima Mattia, 24enne sostenitore del Napoli, aggredito e ferito nella città inglese dopo la sfida di Champions League tra i Reds e i partenopei. Come raccontato da Il Corriere del Mezzogiorno, il giovane tifoso azzurro è stato accerchiato e malmenato da sette persone all'uscita di Anfield Road, solo dopo l'intervento di un amico e di un automobilista è riuscito ad allontanarsi e raggiungere l'ospedale. L'aggressione, un atto di vandalismo di matrice hooligans, ha avuto conseguenze: frattura dello zigono e problema alla cavità dell'occhio, si ipotizza un intervento chirurgico. Per non parlare della paura: "Pensavo di morire".