Prima foto pubblica per, a due mesi dal grave incidente d’auto che lo ha visto coinvolto. Il golfista ha pubblicato uno scatto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae nella sua villa di Hobe Sound, in Florida. Sorridente, si regge in piedi con l’aiuto di due stampelle, e alla gamba destra (quella operata) ha un tutore. Al suo fianco c’è impettito il cane Bugs. “, ha scritto accompagnando l’immagine.Lo scorso 23 febbraio Woods aveva riportato multiple fratture alle gambe in un incidente avvenuto a Los Angeles. Non sono noti i tempi di recupero e del ritorno sul green.