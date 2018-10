C'è una new entry nella sempre in aggiornamento classifica delle donne più sexy del pianeta. Questa volta è il portale Wap Mag a stilare una straordinaria top 12 con una new entry di spicco: Tika Camaj.



Di mestiere fa la modella, è albanese e ha colpito tutti nelle ultime sfilate in intimo per Victoria's Secret. Numeri incredibili, e curve al posto giusto frutto anche della passione per lo sport. Ha infatti praticato arti marziali ed è stata una campionessa di Taekwondo in gioventù. Merita di stare in classifica? Eccola nella nostra gallery.