La piattaforma digitale consente ai propri utilizzatori di guardare e creare brevi e anche divertenti clip, con la possibilità di modificare i video a proprio piacimento con filtri ed effetti speciali semplici da usare.A spopolare oggi tra i più giovani sono però le cosiddette, delle sfide tra due o più partecipanti per decretare chi detiene la superiorità in termini di capacità o forza.Queste competizioni però stanno sfociando in “giochi” piuttosto pericolosi, che mettono a rischio la salute fisica e mentale di chi “accetta la sfida”.L’elevata vitalità delle challenge, grazie alle milioni di visualizzazioni e condivisioni, sta spingendo sempre più utenti a creare i contenuti più disparati.Tra le sfide più pericolose degli ultimi anni ritroviamo: la, che consiste nel mettersi sdraiati a terra sull’asfalto durante il transito delle automobili; la, nella quale i partecipanti dovrebbero utilizzare la loro lingua su superfici piuttosto sporche; la, che consiste nel gettarsi da un balcone cercando di finire in piscina.L’ultima sfida che spopola su TikTok è la “”,. La challenge consiste nell’adescare in discoteca ragazze in sovrappeso, postando il video sui social e poi sfidando altri ragazzi a fare ciò.L’indignazione e la vergogna provate dalla Rete non sono bastate a fermare questo “gioco” che è già diventato virale.Sorge spontaneo chiedersi allora quali siano le logiche che spingono un utente a mettere a rischio la sua incolumità per tali sciocchezze. Senza dubbio chi accetta queste sfide lo fa per dimostrare la propria forza a se stesso e agli altri, ma sicuramente anche per la “fama”.