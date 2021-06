Tim ha deciso di muoversi contro Sky sulla Serie A, e ora toccherà all’Antitrust fare da arbitro sulla vicenda: come riporta Il Sole 24 Ore, la telco si è rivolta all’Autorità con una segnalazione nella quale l’indice è puntato contro la pay-tv di Comcast e la sua campagna di inizio maggio e per gli abbonati Sky Calcio.



L'ACCUSA - "Al momento, il contesto dei diritti tv della Serie A rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative", scriveva Sky, spiegando per questo di aver «deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre".: l'azienda ha così segnalato all’Agcm una comunicazione ritenuta ingannevole, quando parla di «grande incertezza» visto che da fine marzo è diventata chiara a tutti l’assegnazione dei diritti per la Serie A a Dazn. nati esistenti sia per i nuovi abbonati», conclude la nota.