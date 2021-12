Mancano soltanto 3 giornate alla conclusione del campionato di andata della Serie A 2021/22,concessa dalla Lega Calcio all'accoppiata. Una svolta che ha inevitabilmente fatto discutere, creato novità e disagi ma che, dopo i primi 4 mesi di competizione, sta portando le due realtà a tirare una prima riga per tracciare con precisioneper l'emittente OTT che ha avuto a che fare prima di tutto con un grande numero di malfunzionamenti che hanno generato malumore fra gli abbonati e i fruitori delle partite.La proposta di eliminare la cosiddetta "doppia utenza" va vista proprio in quest'ottica, ma anche in questo caso perfino il Governo italiano è dovuto intervenire per chiedere chiarimenti e minacciare provvedimenti. In parole povere, i numeri non soddisfano i protagonisti di questo binomio, c. All'interno dell'azienda di telecomunicazioni sono saltati, o stanno saltando i vertici dirigenziali che erano stati promotori e firmatari dell'accordo.che prevedeva un esborso da 340 milioni di euro a stagione per tre anni.i ha ammesso di aver calcolato in eccesso gli introiti sul calcio e, con l'ingresso di Pietro Labriola nel Consiglio di Amministrazione, è sempre più vicino il suo addio.con Tim che potrebbe chiedere un forte sconto fino ad 80 milioni all'anno, sui 340 milioni pattuiti. La seconda è l'appoggio, con una nuova contrattazione, su una seconda piattaforma che possa ritrasmettere il segnale di Dazn senza problemi e spingendo nuovamente verso l'alto la corsa agli abbonamenti.che ha rimodulato da tempo i suoi pacchetti, ma che non ha dimenticato il calcio italiano., ma un aiuto sul fronte diritti tv della Serie A potrebbe agevolare la riappacificazione.