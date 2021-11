Nei giorni in cui Dazn è entrata nel pieno delle polemiche con i propri utenti per la possibilità sempre più concreta dello stop alle doppie utenze, e quindi della visione in contemporanea di un evento/partita su più dispositivi in contemporanea, arriva la pronta risposta di Sky, la rivale battuta al momento dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A.



L'emittente satellitare, probabilmente non casualmente, ha scelto di lanciare una serie di modifiche alla propria applicazione Sky Go che vanno in controtendenza rispetto a quanto messo in preventivo da Dazn.. Sostanzialmente la società del gruppo Comcast implementerà le funzionalità di Sky Go Plus (Pausa, Restart e Download) a tutti gli utenti Sky Go, facendo passare da 2 a 4 i dispositivi associabili e modificabili in libertà.



IL COMUNICATO - ​Da oggi, con l’app Sky Go, tutte le funzioni di Sky Go Plus diventano incluse nell’abbonamento.. Tutti gli abbonati Sky potranno usare la funzione Download & Play, oltre al Restart, Pausa e Replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa o rivedere una scena o un’azione di gioco tutte le volte che si vuole. In aggiunta, tutti gli abbonati potranno associare fino a 4 dispositivi, e modificarli in piena libertà direttamente dall’app Sky Go.