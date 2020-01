Il Times inserisce Giorgia Meloni al sesto posto nella lista dei 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020: "Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella. Il Dj dietro la traccia, in cui Meloni grida ripetutamente 'io sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma, sono cristiana' pensava a un'ironica stoccata al suo marchio di politica identitaria di estrema destra, ma l'ironia si è persa nella crescente legione dei fan di lei che ne hanno fatto un inno. Ora il suo partito Fratelli d'Italia è al 10% nei sondaggi rispetto al 4,4% delle elezioni del 2018 e ruba voti alla Lega di Matteo Salvini. Malgrado il suo status di stella nascente, Meloni è stata ministro con Silvio Berlusconi nel 2008 e ciò fa di lei una abile veterana".



In cima alla top 20 stilata dal prestigioso quotidiano inglese c'è un'altra politica donna: la francese Valerie Pecresse. Ecco gli altri personaggi nominati: Christopeher Luxon, David Hogg, Yegor Zhukov, David Adedeji Adeleke-Davido, la principessa spagnola Leonor, Jimmy Sham, Gideon Saar, Yuri Dud, Amit Shah, Shinjiro Koizumi, Isabel Schnabel, Mikulas Minar, Qassem Soleimani, Florence Pugh, Markus Soder e Ali Babacan.