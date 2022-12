Tutto in una manciata di partite, da sempre i Mondiali portano con sé grandi cambiamenti e i commissari tecnici sanno di giocarsi tutto in pochi attimi. Qatar 2022 non fa eccezione, anzi. Abbiamo assistito infatti, uno dietro l'altro, all'addio di tanti e importanti allenatori. Se per alcuni come ad esempio Luis Van Gaal e Tite la decisione era già stata presa, per altri invece sono stati determinanti i risultati al di sotto delle aspettative. Una tendenza che non rispecchia quanto successo invece con l'Italia, considerando che la mancata qualificazione ai Mondiali non ha portato nessun cambiamento, né alla guida tecnica né per altri ruoli dirigenziali.



Di seguito i c.t che hanno già lasciato le proprie nazionali e chi rischia di farlo a breve.