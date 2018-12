A Radio CRC, è intervenuto Bruno Satin, agente di tra gli altri di Todibo: “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club abbia espresso un interesse si può dire. Credo che il club stesso abbia già confermato. Malcuit? La verità è che è un ragazzo allegro e in tutti gli spogliatoi è stato sempre popolare perché è un bravo ragazzo. Velocità di apprendimento di Malcuit? Lui come tutti i calciatori si sente bene e vede che lo vogliono bene tutti e che può giocare in questa squadra. Spera sempre di poterle giocare tutte e ora spera di provare a giocare ancora di più. Non c’è un titolare quest’anno in quella posizione, però spera di essere il terzino del Napoli che gioca di più”.