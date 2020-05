L'Italia sfiorata già due volte, ma la prossima - se si presenteranno le condizioni ideali - può essere davvero quella buona.nel panorama europeo, nonostante il Barcellona (che lo strappò alla concorrenza della Juve) abbia deciso di cederlo in prestito, con diritto di riscatto, allonell'ultima finestra di mercato. Chiuso da Piqué e Lenglet, l'ex calciatore del Tolosain tempi di recessione da coronavirus.- Prima di approdare nella Ruhr, il centrale classe 1999, prima che quest'ultimo preferisse come destinazione Gelsenkirchen a Milano, costringendo Maldini e Boban a virare sulla pista Kjaer. Forte fisicamente, veloce e di prospettiva, Todibo, ma lo "smacco" dei mesi scorsi non è stato certo gradito e servirebbe una decisa retromarcia del calciatore per far decollare questa ipotesi.- Solo un'idea ad oggi, perchéquesta estate e, se davvero lo Schalke decidesse di non riscattare Todibo, l'intenzione non è quella di farlo rientrare in Catalogna ma di. Nelle scorse settimane, la stampa spagnola ha rilanciato la notizia dell'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti, ma il nome del difensore francese, che discute con i blaugrana di Pjanic, Bentancur, Arthur e altri calciatori nell'ambito di un'ipotetica maxi trattativa per consentire ai rispettivi club di registrare significative plusvalenze, mai come in questo momento salvifiche per i propri bilanci.