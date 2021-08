Messico-Brasile e Giappone-Spagna. Il torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è arrivato alle semifinali e, si legge in una nota, in vista dei match di domani i pronostici sono in grande equilibrio. Anche i quarti, in effetti, hanno mostrato che nessun risultato è scontato. Fatta eccezione per il netto 6-3 del Messico contro la Corea del Sud, il Brasile ha battuto 1-0 l'Egitto, la Spagna ha superato la Costa d'Avorio ma era sotto nel risultato fino al 93', mentre al Giappone sono serviti i rigori contro la Nuova Zelanda. Martedì 3 Agosto si torna in campo e sulla lavagna scommesse di Betaland il Brasile è favorito contro il Messico ma a quota 2,12, contro il segno «1» per i centroamericani e il pareggio entrambi a 3,45. La situazione non è così differente tra Giappone e Spagna. La nazionale nipponica in questa Olimpiade ha già battuto, tra le altre, Francia e Messico e nell'amichevole di metà luglio ha pareggiato proprio contro la Spagna. In vista di domani gli iberici sono avanti a 2,19, il pareggio vale 3,25 e il successo del Giappone è a 3,50. Nella caccia alla medaglia d'Oro si rompe l'equilibrio visto che Brasile (2,25) e Spagna (2,50) sono nettamente favorite rispetto a Giappone e Messico (entrambe a 7,00).