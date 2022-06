Il Toluca è alla ricerca di un nuovo attaccante e sta mettendo nel suo mirino anche grossi nomi. Dopo che l’assalto a Edinson Cavani pare sfumato, il club messicano ha fatto un’offerta al bomber olandese Luuk de Jong. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, l’ex Psv, di proprietà del Siviglia ma in prestito al Barcellona nell’ultima stagione, è intenzionato ad accettare e vede di buon occhio un suo trasferimento in Messico. Starà ora ai due club trovare un accordo per mettere nero su bianco il trasferimento.