ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Iniziai a fare sport col, avevo 5 anni. Le mie sorelle maggiori lo praticavano e io stavo per cominciare, ma poi un infortunio non mi permise di entrare in acqua e proprio in quei giorni a casa trovai undi una squadra di calcio. Ho iniziato a centrocampo, poi da ragazzino ho fatto anche l'attaccante prima di passare in difesa e non cambiare più"."In verità ora mi sento... molto terzino destro, sto giocando così da un anno, ho appreso movimenti e posizioni. Non avrei comunque nessun problema a spostarmi al centro.: forte fisicamente, veloce, intelligente, sa costruire l’azione molto bene. Chi mi ha impressionato qui? Un centrocampista,: grande qualità ed è sempre dentro la partita".La immagino come la più attrezzata del campionato. La si ferma senza paura, con aggressività, giocando di squadra, andando sempre a farle del male.A me interessa, in queste 12 partite, diventare un giocatore ancora più importante per il Bologna. E le voglio vivere come sempre: da guerriero. Perché lo devo al club e per l’obiettivo che, sono obiettivi veri e di enorme importanza".