"Dopo la notizia di oggi dobbiamo capire bene i prossimi passi da fare". Sorriso amaro per, capo scouting del Bologna dove nel pomeriggio è stato rilevato un caso sospetto di coronavirus per un membro dello staff : "Per tranquillizzare tutti, visto il suo stato di salute, possiamo dire che non il mister - spiega Di Vaio nella diretta sulla nostra pagina Instagram - Tra domani e dopodomani verrà fatto un nuovo tampone e se dovesse essere confermata la positività il gruppo-squadra andrà in ritiro". Sicurezza massima in tempo di Covid: ". Questo membro dello staff è a casa, nei prossimi giorni non verrà al campo, e se andremo in ritiro lui verrà isolato e la squadra ricomincerà l'allenamento di gruppo".- Marco intanto da anni ha voltato pagina, pantaloncini e scarpini sono solo un vecchio ricordo: "Non mi manca il campo. Il primo anno e mezzo dopo il mio ritiro è stata dura, ma dopo circa 15 giorni che ho smesso di giocare ho ricominciato subito a lavorare. Ho fatto il corso da direttore sportivo, lavorando vicino a Corvino ho studiato i meccanismi, i rapporti con l'allenatore, gli equilibri nella squadra e ho iniziato un nuovo stile di vita". Idee chiare fin da subito: "Mi è sempre piaciuto il percorso che sto facendo step by step, per poi un giorno fare il ds". Con un sogno nel cassetto: ". Lavoro dettagliato e cura dei particolari: "A settembre i direttori ci segnalano i ruoli nei quali visionare i giocatori, a ognuno viene assegnato un campionato e io, insieme agli altri osservatori, segnaliamo i giocatori che ci piacciono. Poi vengono valutati, si fanno riunioni ogni 20 giorni vengono confrontati tutti i nomi appuntati prima di decidere per chi fare un tentativo". Ognuno con il suo metodo: "Il mio database lo ordino per campionati e ruoli".. L'ho visto dal vivo al pre-olimpico in Colombia a gennaio e mi ha subito impressionato".- Un lavoro di squadra che ha portato a Bologna. Per il Bologna lo immaginavamo proprio nel ruolo di terzino destro, ma nel prossimo futuro siamo convinti che spostandosi al centro possa migliorare ancora". E intanto la Roma ha già messo gli occhi sul giapponese: "A noi non ci hanno contattato. Oggi non pensiamo al mercato, la cosa importante è tornare a giocare e finire bene questa stagione". Bocca cucita anche sull'interesse del Napoli per: "E' complicato capire che mercato sarà, questo finale di campionato ci potrà dire molto anche sulle prossime trattative. Noi siamo contenti della crescita di Riccardo che abbiamo preso per sostituire Verdi".Era l'anno del cambio di società al Milan: il giocatore era tra Primavera e prima squadra, loro avevano aperto a una cessione a titolo definitivo ma ci avevano chiesto un po' di tempo perché volevano prima prendere altri attaccanti. Poi Patrick è esploso e non si è più fatto". Milan, oggi, vuol dire (anche). Sul quale Di Vaio precisa: "Sono state riportate delle mie frasi su di lui in modo sbagliato. In un'intervista a una tv locale ho risposto a una domanda su Ibra con una battuta ridendo, stavo scherzando ma sono stato frainteso. Gli ho mandato un messaggio perché ci tenevo a dirgli la verità, mi dispiace che si sia fatto male e speriamo che non ne abbia per molto tempo".- Un anno in più d'esperienza per il Di Vaio dirigente, che sogna di fare il direttore sportivo e imparando da tre maestri: "era più lontano dai giocatori, nel lavoro di scouting si serviva molto delle segnalazioni prima di guardare lui i giocatori e decidere cosa fare.si è portato tre scout da Napoli adottando una metodologia diversa da quella di Pantaleo.guarda molti video e si innamora proprio dei giocatori. A quel punto cerca di portarlo a casa a tutti i costi". Per esempio? "Dominguez. Quando l'ha visto è stato amore a prima vista".- Arriva un commento durante la diretta: "Ti aspettiamo a La Storta". A Di Vaio gli brillano gli occhi: "E' iniziato tutti da lì, poi a 10 anni sono andato alla Lazio dove sono cresciuto insieme ad Alessandro Nesta. Io e mio papà eravamo tifosi biancocelesti, la Lazio è stata il mio primo grande amore calcistico. Il debutto in prima squadra è stato il momento più bello della carriera, un'emozione speciale" E dall'altra parte della città Francesco Totti: "Quanti derby da bambini... Io, lui e Nesta eravamo sulla bocca di tutta Roma, noi abbiamo vinto un po' di più a livello di squadra e lui si vedeva che era di un'altra categoria".: "Mi auguro di rinnovare, da parte di tutti c'è la volontà di portare avanti un progetto importante con giovani da valorizzare. Vogliamo avvicinare il Bologna alle zone alte, per noi e per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto". Ieri attaccante, oggi capo scouting con un futuro da ds: ma sempre con la fascia al braccio, da vero capitano.