Dal calcio alla politica, Damiano Tommasi si candida a sindaco di Verona. Della sua Verona. Lì vicino è nato - a Negrar di Valpolicella - in gialloblù ha iniziato a giocare a calcio e ora proverà una nuova carriera. L'ex centrocampista è uno dei tre principali candidati insieme al sindaco uscente Federico Sboarina e al decano Flavio Tosi, tornato in corsa dopo cinque anni di stop.



Intervistato dal Corriere della Sera, Tommasi ha spiegato i motivi della sua candidatura: "Sono stato sollecitato da amici, imprenditori, docenti universitari e persino da un idraulico. Mi hanno chiesto di fare le cose per i cittadini. I miei avversari? In generale mi auguro che a Verona ci sia il record di votanti. Il mio sogno è di riavvicinare i giovani alla politica. Mi candiderò con una mia lista civica che avrà l'appoggio, mi auguro, di tutto il centrosinistra e del Movimento 5 Stelle".