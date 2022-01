After a positive first year in Rossonero, Fik is ready for a great 2022

Primo anno da protagonista e un 2022 con grandi obiettivi

L'intervista di @fikayotomori_ con uno sguardo al big match di giovedì

(classe 1997 ex Chelsea) ha dichiarato in un'intervista al canale ufficiale del club rossonero:Sono arrivato al Milan e ho giocato in Champions League.Dopo la sconfitta con Liverpool a San Siro ero molto giù, ma i messaggi d'incoraggiamento dei tifosi mi hanno aiutato tanto. La Roma è una squadra forte, sarà dura ma dobbiamo batterla come all'andata.