Arrivano altri estratti della lunga intervista concessa dal difensore del Milan, Tomori al The Sun in Inghilterra.



FELICE - “Ovviamente ho visto i tifosi a Milano, ma vedere tutti i tifosi per le strade e per tutto il pomeriggio... non riesco proprio a descriverlo. Mi sto divertendo e sono davvero felice qui".



GLI ARBITRI - "Per com'è questo campionato, gli arbitri fischiano molto di più, quindi non puoi tuffarti. Se fai un contrasto, devi vincerlo. Se sei aggressivo, devi affrontare l'avversario adeguatamente. Rimani in piedi e assicurati di essere nella posizione giusta. Ho imparato di più e ho dovuto ripensare al mio posizionamento in campo".



L'ARRIVO AL MILAN - "Ero pronto a fare qualcosa di diverso. Ovviamente è il Milan, quindi ho pensato: 'Quando vado?' Ho sempre avuto l'idea di dove mi piacerebbe andare all'estero e vedere come sarebbe stato".